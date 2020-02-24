https://static.news.ru/photo/73a0b3f6-5744-11ea-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Россия готова предоставить доказательства своего невмешательства в американские выборы. Ими может стать часть технической переписки с Вашингтоном, которую Москва не раз предлагала обнародовать.

Однако Вашингтон отказывается вести на эту тему диалог, заявляет российский МИД.

Нам совершенно непонятно, на чём основаны эти обвинения. Но при этом мы готовы их обсуждать, — цитирует главу департамента международной информационной безопасности министерства Андрея Крутских «Коммерсант».

Крутских добавил, что российская сторона не раз настаивала на обсуждении с американцами каждого обвинения в свой адрес. Причём сделать это предлагалось не на уровне СМИ, а на уровне профессионалов. Также Москва была настроена на обмен политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга наподобие тех, что были даны в 1933 году. Но США отвергают все предложения и не хотят садиться за стол переговоров.

Что касается предложения обнародовать техническую переписку, из Вашингтона пришёл отказ, основанный на «чувствительности» этих материалов, добавил дипломат.

Эта тема, честно говоря, уже набила оскомину. Мы строго и неукоснительно придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела США, — подвёл итог представитель МИДа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская разведка не располагает информацией о том, что Москва предпринимает попытки вмешаться в президентские выборы США и содействовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил руководитель аппарата сотрудников вице-президента Соединённых Штатов Марк Шорт.