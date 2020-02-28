https://static.news.ru/photo/551f6920-5a2f-11ea-a501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Президент Владимир Путин и Совбез РФ надеются, что власти Турции примут необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности российских граждан и загранучреждений в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по ситуации в Идлибе. На нём было отмечено, что российская сторона сделала всё возможное для безопасности военнослужащих Турции на наблюдательных постах в Сирии, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате удара правительственной армии САР в Идлибе. В Минобороны РФ объяснили произошедшее тем, что военнослужащие оказались среди начавших атаку экстремистов, хотя, судя по предварительному обмену данными, их там не должно было быть.

Ранее NEWS.ru писал, что политолог Семён Багдасаров порекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Турцию, пока там не прекратятся антироссийские настроения, вызванные произошедшим в Идлибе.