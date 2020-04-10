Московские власти приостановили госзакупки

https://static.news.ru/photo/945a4062-7b52-11ea-8c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах против распространения коронавируса. По его словам, городская администрация прекратит проведение всех государственных закупок.

Исключение сделано только для неотложных контрактов, говорится на сайте Собянина.

Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных, — отметил градоначальник.

Также в столице с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим. А работа практически всех предприятий приостанавливается в связи с распространением коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, 1 апреля столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на «выполнение дополнительных работ по комплексному благоустройству территории в Северном административном округе». За 1,8 млрд рублей победитель конкурса, который ещё не определён, должен будет с 28 апреля 2020 года по 30 ноября 2021-го в рамках благоустройства зелёных зон произвести вырубку деревьев и «устройство бортового камня», организовать уличное освещение, поставить декоративные ограждения, а также создать «дорожно-тропиночную сеть». В частности, в парке Северного речного вокзала планируется уложить 38 квадратных километров гранитной плитки и 4,5 километра бордюров.