Московские власти приостановили госзакупки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах против распространения коронавируса. По его словам, городская администрация прекратит проведение всех государственных закупок.
Исключение сделано только для неотложных контрактов,
Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных, — отметил градоначальник.
Также в столице с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим. А работа практически всех предприятий приостанавливается в связи с распространением коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, 1 апреля столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на «выполнение дополнительных работ по комплексному благоустройству территории в Северном административном округе». За 1,8 млрд рублей победитель конкурса, который ещё не определён, должен будет с 28 апреля 2020 года по 30 ноября 2021-го в рамках благоустройства зелёных зон произвести вырубку деревьев и «устройство бортового камня», организовать уличное освещение, поставить декоративные ограждения, а также создать «дорожно-тропиночную сеть». В частности, в парке Северного речного вокзала планируется уложить 38 квадратных километров гранитной плитки и 4,5 километра бордюров.
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