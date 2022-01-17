Мигранты заплатят в бюджет: Москва ужесточила правила выдачи справок

Московские власти выбрали 17 государственных клиник, которые могут выдавать иностранцам справки, нужные для оформления миграционных документов. Частные клиники больше не оказывают подобные услуги в столице. В Департаменте здравоохранения сообщили NEWS.ru, что учреждения выбраны с учетом удобства их посещения мигрантами, но посетители уже пожаловались на очереди и «общее непонимание».

В январе 2022 года возле одного из медицинских центров на востоке Москвы уже не толпятся иностранные граждане, которым для пребывания в России нужно сдать медицинские анализы и получить несколько справок. Сотрудники клиники рассказали NEWS.ru, что с 29 декабря не могут выдавать необходимые документы — поменялся закон.

29 декабря 2021 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому прибывающие в Россию граждане других государств должны проходить медосвидетельствование только в тех клиниках, которые определены местными властями. Московское правительство выбрало 17 учреждений, все они государственные. Часть из них уже получили лицензию на осуществление этой деятельности и могут её проводить, сообщили NEWS.ru в Департаменте здравоохранения столицы. При этом, например, в Санкт-Петербурге в аналогичный перечень входят несколько десятков частных медцентров.

Отбор медицинских организаций был проведён с учётом равномерного распределения по округам города Москвы, учитывались близость взрослой и детской поликлиники или возможность проводить медосвидетельствование детей и взрослых для семей с детьми, а также наличие диагностической базы, — сообщили в столичном Депздраве.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

В ведомстве отметили, что мигранты теперь могут пройти все необходимые исследования в одной организации и сразу же получить полный пакет документов. Эти справки нужны всем иностранцам, которые оформляют разрешение на временное проживание (РВП), разрешение на работу и патент.

Специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов сказал NEWS.ru, что федеральный закон разрешает проходить медосвидетельствование в любой клинике на территории России. Однако в тексте есть сноска, что формы бланков и сроки действия документов устанавливаются отдельным органом власти.

Грубо говоря, могут все, но бланки мы выдадим не всем. <...> Они могут передать бланки только тем медицинским учреждениям, которым они посчитают нужным, и это в законе есть, — подчеркнул он.

Москвичи в социальных сетях с первых чисел января начали жаловаться на длинные очереди, образовавшиеся в указанных клиниках. В соцсетях пишут, что к изменениям оказались не готовы как обычные посетители и иностранцы, так и многие врачи.

Это касается, например, Московского центра дерматовенерологии и косметологии: только эта организация может подтверждать, что у пациента нет инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также что он не употребляет наркотики. У клиники есть шесть филиалов, которые принимают иностранцев. Только один из них работает с пациентами, оформляющими патенты — филиал в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово («ММЦ Сахарово»).

По информации МВД, за период с января по сентябрь 2021 года в России было выдано больше 1,6 млн патентов для иностранных граждан. Медосвидетельствование в Центре дерматовенерологии и косметологии для патента стоит 4100 рублей. Полугодовой доход от обследования иностранцев может исчисляться миллиардами. При этом, как утверждает правозащитник Бахром Хамроев, для мигрантов оплата услуг филиала клиники в Сахарово не всегда ограничивается заявленной суммой. По его словам, от иностранцев часто требуют, например, сделать несколько уколов, каждый из которых стоит по 18 тысяч рублей.

Я думаю, что правительство прекрасно знает, что за какими-то услугами мигранты обращаются в частные поликлиники и там оплачивают. Эту сферу под контроль свой берут, — считает он.

АГН «Москва»

Правозащитник пояснил, что раньше многие мигранты обращались в частные медцентры, так как для иностранцев пройти обследование в государственной поликлинике сложнее, чем для россиянина. По словам Хамроева, в Москве давно существуют частные клиники, которые специализируются на обслуживании иностранцев. Их открывают другие иностранцы и там работают врачи, которые говорят на родных для мигрантов языках.

Источник на рынке медицинских услуг Москвы в разговоре с NEWS.ru также выразил мнение, что жёсткое ограничение числе клиник, работающих с мигрантами, связано с бизнес-интересами. Однако говорить об этом подробнее не стал.

Вы думаете, у нас всего 17 поликлиник хорошего качества? У нас полно клиник, которые могут эту работу сделать, — сказал собеседник.

В свою очередь бывший замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин рассказал NEWS.ru, что о проблемах, связанных со справками для мигрантов, знаком ещё с нулевых годов, когда эти справки начали требовать. По его словам, тогда власти тоже определили список клиник, которые получили право выдавать документы. Он вспомнил, что встречался тогда со столичными властями и спрашивал, почему были выбраны именно эти учреждения.

Мне ответили, что выбрали [клиники], которые не обманывают, хорошие, качественные. На что я возразил: «Если вы выдаёте лицензию какой-то клинике на определённые лечебные действия, что за бред такой давать право справок или нет?» Дали лицензию — всё, она имеет право делать всё, — подчеркнул он.

Поставнин также раскритиковал решение городских властей, указав на то, что справки имеют ещё и региональную привязку: документ, выданный в Москве, по его словам, не будет действовать в других регионах. Экс-замдиректора ФМС признал, что существует проблема справок и документов, которые в медучреждениях выдают незаконно, без проведения обследования. Однако, по его мнению, решать её нужно не запретами, а путём создания электронной базы данных всех выданных справок, по которой можно будет проверять их подлинность.

Федеральный закон, вступивший в силу 29 декабря, включает в себя порядок медосвидетельствования для иностранцев. Согласно новым нормам, гражданин другой страны, который приехал в Россию на срок больше 90 дней, должен предоставить справки об отсутствии опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также о том, что он не употребляет наркотики или психотропные вещества. Медобследования иностранец должен проходить каждый год. Кроме того, иностранные граждане теперь должны сдавать отпечатки пальцев. От этих обязанностей освобождены белорусы, дети до шести лет, представители международных организаций, а также обладатели дипломатических и служебных паспортов.