https://static.news.ru/photo/5522e5b8-3c3f-11ea-bf92-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что предложенная президентом поправка в Конституцию относительно приоритета российского права над международным абсолютно логична. Изменения коснутся только тех решений международных органов, которые общество считает несправедливыми, отметила она.

В той формулировке, которая представлена в проекте поправок в Конституцию, нет изменения в примате права, как я считаю. Расставлены несколько иначе акценты, нежели в сегодняшней части 4 ст. 15 Конституции, где сказано, что международные договоры РФ имеют более высокую силу, чем законы в случае их противоречия, имеются в виду те соглашения и Конвенции, которые ратифицированы Россией и прошли процедуры законодательного закрепления, — сказала Москалькова журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакса».

По её словам, речь в поправках идёт о решениях международных органов, которые могут противоречить Конституции РФ и закону. При этом, напомнила она, президент Владимир Путин чётко сказал, что Россия исполняет и будет исполнять решения ЕСПЧ.



15 января президент выступил с посланием парламенту, в котором среди прочего предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что готовящиеся поправки в Конституцию защитят суверенитет страны от вмешательства Европейского суда по правам человека. По мнению сенатора, инстанция начала по-своему толковать Конвенцию по правам человека, нарушения положений которой и являются основанием для жалобы туда. В качестве примера он при этом привёл легализацию гомосексуальных браков и абортов, писал NEWS.ru.

При этом толкование Конвенции входит в полномочия ЕСПЧ. Более того, РФ при ратификации Конвенции признала обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по толкованию и применению Конвенции и протоколов к ней, приняв специальный федеральный закон в марте 1998 года.