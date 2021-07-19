Мощь западной пропаганды: Захарова оценила опрос об РФ в норвежской газете

Примером западной медиапропаганды назвала офийиальный представитель МИД РФ Мария Захарова социальный опроса норвежской газеты Dagbladet, якобы показавший, что Россия в представлении граждан этой страны является «главной угрозой миропорядку». Мнением о произошедшем Захарова поделилась в своём Telegram-канале.

Заказной, по мнению Захаровой, соцопрос газета провела на прошлой неделе. Согласно этому опросу, 38% респондентов назвали Россию «главной угрозой миропорядку».

Также представитель российского МИД обратила внимание на то, что специально отобранные газетой эксперты стали расуждать о том, что Норвегия часть последнего столетия якобы «непосредственно сталкиваласьс российской угрозой», и что РФ регулярно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример которых является Сирия.

При этом, согласно опросу газеты, за Китай как «главную угрозу миропорядку» проголосовали 25%, КНДР — 20%, а за вариант США — 4%.

Захарова пояснила, что в ХХ веке СССР и в самом деле демонстрировал военную мощь — в частности, когда очищал север Норвегии от фашистских захватчиков. В Сирии же российские войска громят террористов и защищают международное право.

Но результаты опроса, конечно, впечатляют. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия... — далеко не полный список стран, где «демонстрируют свою военную мощь» американцы на протяжении последнего не столетия, а только этого огрызка века. Причём нарушая все мыслимые правовые и этические нормы. А «угрозу миропорядку» несет все равно Москва, — написала Мария Захарова.

Она также предложила Норвегии привести хотя бы один конкретный пример «пострадания» от действий России.