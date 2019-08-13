Московский городской суд отменил постановление окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Арбитр принял решение о предоставлении политику права участвовать выборах.
По словам представителя суда, решение будет исполнено немедленно, передаёт
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что окружная комиссия зарегистрирует кандидата 14 августа во время собрания.
Ранее News.ru сообщал, что рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Позже комиссия отменила решение окружного избиркома.