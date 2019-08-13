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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ведомство очерняют на заказной основе. По её словам, исполнители получают за это деньги.

Однако она не стала называть конкретных людей, выполняющих «заказ», передаёт РБК. Уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять, — заявила чиновник. Она отметила, что знает сумму и получателей...