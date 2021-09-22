Мосгорком КПРФ не признает результаты электронного голосования

Московский городской комитет КПРФ опубликовал заявление о непризнании итогов дистанционного электронного голосования в столице и многочисленных вбросах в процессе выборов. Текст документа приводит РИА Новости.

Заявление вышло на фоне поручения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве технической группе разработчиков Московской платформы для голосования пересчитать голоса, чтобы подтвердить корректность результатов.

Для того, чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч «голосов» за кандидатов от власти! — говорится в заявлении КПРФ.

В документе отмечается, что в результате обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ уверенно лидируют в половине одномандатных округов.

В партии уверены, что помимо вбросов в ходе ДЭГ были и другие нарушения. В связи с этим депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин анонсировал встречу с избирателями, несогласными с итогами голосования. Представитель партии планирует провести акцию 25 сентября на Пушкинской площади. Московские власти не согласовали мероприятие в связи с эпидемической обстановкой.