https://static.news.ru/photo/455dbdd0-6929-11ea-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Валентин Горбунов Фото: mosgorizbirkom. ru/via Globallookpress.com

Члены Мосгоризбиркома рассмотрят вопрос о выборе нового главы комиссии после ухода занимавшего эту должность Валентина Горбунова. Заседание состоится в четверг, 19 марта.

В повестке на этот день указан вопрос «Об избрании председателя Мосгоризбиркома». Ранее состоялось заседание ЦИК, на котором также обсуждался указанный вопрос. Назначить по пост главы комиссии было предложено Юрия Ермолаева. До этого он был заместителем председателя Мосгоризбиркома, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов уйдёт в отставку по состоянию здоровья. В настоящее время он находится в больнице. Об этом 17 марта журналистам сообщил сам Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что уже сейчас является пенсионером — ему 66 лет.