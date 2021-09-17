Мосгоризбирком не заметил значимых нарушений на выборах в Госдуму

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В Москве не обнаружили значимых нарушений на выборах. Всё проходит в штатном порядке. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передаёт агентство городских новостей «Москва».

Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Всё идёт в штатном режиме, — сообщил Ермолов.

Выборы в Госдуму РФ проходят в 2021 году с 17 по 19 сентября. Трёхдневное голосование связано с пандемией коронавируса.

Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что десятки москвичей вышли к зданию ЦИК из-за недоверия к выборам. Они потребовали встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и отставки руководства страны.

Явка на выборах превысила 31% к окончанию второго дня голосования. В Центризбиркоме также уточнили, что данные цифры приводятся без учёта дистанционного электронного голосования.