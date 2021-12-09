Мосгордума может делегировать Собянину заключение по QR-кодам

Депутаты Мосгордумы уже не смогут дать заключение на правительственные законопроекты по введению QR-кодов, рассказал NEWS.ru депутат городского парламента от КПРФ Евгений Ступин. Однако он допустил, что председатель МГД Алексей Шапошников попросит дать заключение мэра столицы Сергея Собянина. В таком случае, убеждён политик, заключение градоначальника будет положительное.

Процессуально рассмотрения не будет, по крайней мере на данной стадии. Не исключено, что его снова отправят на обсуждение ко второму чтению, — сказал он, отметив, что процедура очень размывая, потому что необязательная.

Парламентарий считает, что обсуждение законопроектов в Мосгордуме перенесли, потому что «фракции „Единая Россия“ и „Моя Москва“ — то есть провластные фракции, побоялись этого обсуждения». Таким образом Мосгордума «в лице единороссовкого большинства» уклонилась от обсуждения.

Это же не обязательное обсуждение, это просто выдумал [председатель ГД Вячеслав] Володин, чтобы переложить ответственность на регионы, грубо говоря. Процессуального наращения здесь нет, есть просто явное спекулировали на этой теме в зависимости от регионов: какие-то рассматривают, какие-то — нет, а в целом потом будет объявлено, что регионы рассмотрели, — заключил политик.

Сам Шапошников не ответил на вопрос NEWS.ru о предположении Ступина.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что коммунисты попытаются сорвать принятие правительственных законопроектов о QR-кодах, организовав масштабные уличные акции в Москве и регионах страны. Он также отметил, что планируется сбор подписей под обращениями к президенту с требованием отказаться от QR-кодов. Критики отмечают, что из-за QR-кодов пострадает в том числе бизнес.

Госдума может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19 или перенесённое заболевание в первом чтении уже в середине декабря. Предполагается, что принят закон будет в начале 2022 года.

В Совфеде инициативу поддерживают. По мнению сенаторов, учитывая ситуацию в стране, законопроект необходимо принимать в срочном порядке.