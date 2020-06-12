Морозов: Украина от статуса партнёра в НАТО на деле ничего не получит

https://static.news.ru/photo/4af60d60-accc-11ea-b170-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: council.gov.ru

Сенатор Олег Морозов, комментируя получение Украины статуса партнёра расширенных возможностей НАТО, отметил, что это ничего не принесёт Киеву.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна стала партнёром расширенных возможностей НАТО.

Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств. Уверен, что никаких последствий это иметь не будет ни для экономического положения на Украине, ни для её безопасности, так как мирный процесс на Донбассе зависит не от позиции НАТО, а от политической воли Киева, которую он не проявляет, — подчеркнул российский политик.

По его словам, решение НАТО носит «сугубо пропагандистский» характер. В документе говорится, что речь о членстве в альянсе не идёт. Именно поэтому Украина может отказаться от всех своих надежд, так как они «абсолютно пустые», сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом