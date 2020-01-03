https://static.news.ru/photo/a775c31a-2e40-11ea-b48c-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Отказ президента Польши Анджея Дуды ехать на Всемирный форум памяти холокоста ставит Варшаву в один ряд с нацистами. Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Если президент Польши не приедет в Израиль, это будет подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и евреев. Польша официально встаёт в один ряд с нацистами, а также с теми, кто причастен к массовым уничтожением евреев, — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, президент России Владимир Путин примет участие в форуме как руководитель страны, которая спасла еврейский народ от уничтожения.

Ранее NEWS.ru писал,что президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие во Всемирном форуме памяти холокоста, который будет проходить в Израиле. Причиной такого решения стало присутствие на мероприятии российского лидера Владимира Путина. Политик также не стал принимать приглашение на участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения польского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут в Иерусалиме.