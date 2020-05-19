Морозов оценил «пустые» надежды японцев по поводу Курильских островов

https://static.news.ru/photo/dc98d2c2-99bf-11ea-984f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Политики в Японии оказались жертвами самообмана по вопросу Курильских островов, хотя Российская Федерация им оснований для таких надежд не давала. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Япония неоправданно питала иллюзии, что мирный договор можно увязать с вопросом о так называемых северных территориях. Наше предложение было иным: мирный договор без всяких предварительных условий, — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, тема территорий в российском обществе в очередной раз получила однозначное общественное толкование в ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ.

Это могло стать дополнительным сигналом японским политикам. Никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях. Иллюзии развеялись. Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию темы островов. Японские политики оказались жертвами самообмана, — подчеркнул парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».