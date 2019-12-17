https://static.news.ru/photo/efdb8272-20ec-11ea-ab44-fa163e074e61_660.jpg Антон Морозов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты используют Североатлантический альянс в основном для удержания контроля над европейскими государствами. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, призвавшей НАТО перестать антагонизировать Россию.

По словам депутата, изначально Альянс был создан в противовес Советскому Союзу и военному блоку стран социалистического лагеря.

Сейчас НАТО используется американцами в основном для того, чтобы удерживать своё военное присутствие в Европе и контролировать политику европейских государств. Зачастую США не руководствуются интересами самих европейских государств, — цитирует Морозова RT.

Комментируя заявление Кнайсль о том, что нужно перестать антагонизировать и представлять в ложном свете Россию, парламентарий добавил, что большинство политиков понимают: российская угроза является вымышленной.

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО нужно отойти от практики делать из РФ врага и лгать о стране, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Дипломат добавила, что в самом Альянсе вопрос о необходимости существования блока ставится уже много лет.