«Монолог с зеркалом»: в Госдуме ответили Зеленскому на инициативу про Крым

https://static.news.ru/photo/aa6d3dcc-ad71-11ea-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что далога с Киевом по крымскому вопрсу не будет. Вернуть его на повестку дня предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Готовность Зеленского поговорить о Крыме для нас неактуальна. Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнёрами. Поднимать вопрос нашего полуострова — это как монолог с зеркалом: ответа и понимания не будет, — заявил Бальбек РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном он предложил вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. Тот, по словам, главы Украины поддержал эту инициативу.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее журналист Польского радио Петар Петрович с сожалением констатировал, что Запад, по всей видимости, смирился с тем, что Крым — это часть России. На это, по его мнению, указывает то, что большинство стран Евросоюза проигнорировали отмечаемую Москвой шестую годовщину вхождения полуострова в состав РФ, писал NEWS.ru.