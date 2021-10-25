Молдавии предсказали кризис в случае отказа от российского газа

Отказ Молдавии от российского газа может привести к энергетическому кризису в стране. Для России же это несущественно, так как «Газпром» потеряет всего 1,5% от общего объёма экспорта газа в западном направлении, объяснил Lenta.ru директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Понятно, что будет всё очень печально. Вместо поставок из России газ им (властям Молдавии. — NEWS.ru) придётся закупать каким-то образом у других поставщиков, но известно, что это будет тот же российский газ, только покупать они его будут в два раза дороже, — уточнил Пикин.

Он добавил, что подобная ситуация может спровоцировать кризис в стране: будут расти цены, заверил эксперт. Пикин предположил, что Кишинёв может договориться с Киевом о реэкспорте российского газа в Молдавию, но тогда цена на газ для властей страны будет в два раза выше, чем та, которую сейчас республике предлагает «Газпром».

Ранее стало известно, что двухдневные переговоры представителей России и Молдавии по вопросам поставок газа закончились безрезультатно. По словам источника, заключение нового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно», а риски полного прекращения поставок высоки.