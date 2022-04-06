МО: Украина начала подготовку провокации с подрывом химикатов в Первомайске

В городе Первомайском под Харьковом националисты Украины начали подготовку крупной провокации с использованием химикатов. Об этом в ходе вечернего брифинга Минобороны России заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, на территории завода «Химпром» сотрудники СБУ заминировали хранилище, в котором находится 120 тонн хлора. Генерал-майор утверждает, что члены нацбатальонов планируют взорвать данный склад, чтобы затем обвинить Россию.

По подтверждённой информации, в городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище с 120 тоннами хлора. Хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлёкшей гибель местных жителей, — заявил Конашенков.

Помимо этого, представитель Минобороны подтвердил факт поражения топливной базы в районе города Чугуева ракетами воздушного базирования. Конашенков уточнил, что оттуда производились поставки горючего для украинской военной техники.

Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населённого пункта Новогородка, а также база националистов в населённом пункте Гродовка, — отметил Конашенков.

Также представитель МО России добавил, что на железнодорожной станции Лозовая под Харьковом Вооружённые силы РФ уничтожили скопление иностранной военной техники, поставляемой для снабжения ВСУ. Всего за день российской авиацией были поражены 34 военных объекта Украины.

Ранее сообщалось, что утром 6 апреля были уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили 24 военных объекта на Украине, включая зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.