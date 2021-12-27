Многозначительная утечка из Кремля о президентской кампании

Собственно, никакой особой конкретики в такой утечке изначально не было. Понятно, что к президентским выборам, до которых остаётся два года, так или иначе подготовка ведётся. Как для технического обеспечения — расширение зоны электронного голосования на большую часть страны, так и для идеологического обоснования — формулирование ударных инициатив будущего официального кандидата. Плюс замена непопулярных и неэффективных губернаторов, раздражителей регионального общественного мнения. В данном случае применима даже теория естественного политического отбора.

Всё так, но, повторимся, у этой утечки — другие цели. Ну, во-первых, сразу отметается мысль о «дестабилизирующей» подготовке потенциального преемника. Не для этого принимали поправки к Конституции, чтобы вносить нервозность в элитный монолит. По-прежнему речь идёт о конституционном праве на новое выдвижение действующего президента Владимира Путина, который, однако, своё решение на этот счёт пока не озвучил. И вряд ли будет спешить, оттягивая свой выбор максимально возможно — до декабря 2023 года. Не та ситуация, чтобы в России перед лицом разных угроз появилась своя «хромая утка». У нас ключевое слово — «стабильность». Для элитариев однозначный сигнал о том, что бесполезно заранее интриговать и искать, к кому бы приткнуться в будущем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Одновременно ставится точка в завуалированной дискуссии с многочисленными таинственными и «достоверными» источниками Telegram-каналов, без удержу вещающих о внеочередных президентских выборах, которые могут прямо-таки быть объявленными в самое ближайшее время, и о прочих переменах в верхах, объединённых рубрикой «транзит власти». Так вот, оперативно распространённый по всем информационным каналам вброс даёт понять, что суетиться не надо, поскольку всё идёт по конституционному плану. Вот и Элла Памфилова вновь переназначена и сама с новым составом Центризбиркома также готова объявить имя президента только в марте 2024 года.

Естественно, среди адресатов этой информации и наиболее рьяные заокеанские законодатели, заранее грозящие непризнанием выборов президента РФ, если Путин опять решит выдвинуть свою кандидатуру. Кремль демонстрирует ледяное спокойствие, как бы советуя не торопить события и не бежать впереди российского политического паровоза. Мол, всё идёт по плану и в своё время узнаете нужные подробности. Тем более что и международный контекст через два с гаком года пока слабо просматривается и прогнозируется. Как говорится, всё может быть.

Тем более что в преддверии возможных глобальных переговоров по проблемам взаимной безопасности и основам мирного сосуществования России и Запада идёт сигнал, что в Москве на ближайшие годы всё те же собеседники и те же люди, принимающие решения.

Наконец, не исключено, что эта утечка несколько оживит и нашу весьма однообразную внутриполитическую повестку. Понятно, что из рядов партии власти прозвучат новые заверения типа «не будет Путина — не будет и России». Но вот для партий системной оппозиции может наступить «момент истины». Обычная массовка таких кампаний ставится перед выбором, не пора ли в оставшееся время вообще перезагрузить своё руководство.

Понятно, оживятся и потенциальные самовыдвиженцы-однодневки, которые на время получат возможность хайпануть и раздавать интервью, представляясь кандидатами на будущих выборах главы государства. К тому же либеральное крыло уже пытается создать ауру единого кандидата вокруг фигуры нового Нобеля Дмитрия Муратова. Так что наш околополитический мир немного встряхнётся в канун больших каникул.