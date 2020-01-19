https://static.news.ru/photo/47baf816-3af5-11ea-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Газета «Коммерсант» объяснила многомиллионные активы нового премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги высоким заработком чиновника до перехода на госслужбу и грамотным вложением накопленных средств в банковские депозиты.

Мишустин, пишет издание, в 1990-х руководил Международным компьютерным клубом, который сотрудничал с технологическими гигантами Sun, HP, Microsoft и Intel в проектах цифровизации госструктур России. В 2008–2010 годах временно оставивший работу в налоговой службе Мишустин возглавлял UFG — одну их крупнейших инвесткомпаний страны.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для господина Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он передал их жене Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. <...> Продать активы одномоментно было сложно, и поэтому они реализовывались в рассрочку, — отметил «Коммерсант», объясняя регулярные поступления на счета Мишустиной.

По оценке издания, если супруги сохранят существующую модель инвестиций, то сопоставимые суммы продолжат появляться в декларациях Мишустина.

Как писал NEWS.ru, только за последние пять лет чета Мишустиных задекларировала более полумиллиарда рублей. При этом личный доход Михаила Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы составил всего 23,2 миллиона.