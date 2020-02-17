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Слова спортсменки Елены Исинбаевой (входит в рабочую группу по подготовке поправок в Основной закон страны) о том, что она впервые прочитала Конституцию только после включения в группу, делают ей честь.

Так считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Мне кажется, это искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать. Я не уверен, что у нас подавляющее большинство...