Заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, что не нужно считать РФ правопреемником СССР, нежизнеспособно, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.
По её словам, Россия в таком случае должна отрицать правопреемство тысячелетней истории своей государственности.
Если пойти по тому пути, который предложил Арановский, мы тогда должны будем отказаться сами от себя — от нашей территории, от нашей культуры, от наших природных богатств, от нашего языка, — сказала ТАСС Мизулина.
Ранее идею Арановского раскритиковали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предприниматель Павел Грудинин и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Как писал NEWS.ru, Константин Арановский заявил, что Советский Союз является «незаконно созданным государством». Россия, по его мнению, не должна считаться преемником «репрессивно-террористических деяний» СССР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен