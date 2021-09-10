Митрополит Иларион рассказал, кого поддержит на парламентских выборах

Председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что церковный клир никогда не становился стороной в политической борьбе. Он отметил, что Церковь заинтересована лишь в сохранении стабильности в государстве.

Митрополит заявил, что священнослужители никогда не говорили и не призывали прихожан храмов голосовать за кого-либо.

Мы в Русской православной церкви никогда не участвуем напрямую в политической борьбе, мы не говорим нашим верующим — голосуйте за ту партию или иную партию, — отметил священник.

Иларион подчеркнул, что не наблюдает за политическими дебатами из-за высокой занятости. Однако он сказал, что священство поддерживает тех, кто сохранит мир в стране и укрепит его.

И поэтому ту политическую силу, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся и упрочивался, мы будем поддерживать. Если есть несколько таких политических сил — то я думаю, что мы их все будем поддерживать, — подытожил митрополит.

В России 19 сентября пройдут выборы в органы власти различного уровня. Граждане будут выбирать депутатов Государственной думы и глав 11 регионов страны. Для россиян будет доступно голосование в режиме онлайн. Эта мера призвана уберечь уязвимые слои населения от вирусной угрозы.