Митрохин заявил, что Явлинский находится у лечащего врача

Член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин сообщил, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский в настоящее время находится у своего лечащего врача, его состояние не вызывает опасений, он должен скоро выйти на связь. Его слова приводит РИА Новости.

Никакого тяжёлого состояния у него нет. Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него, — рассказал Митрохин.

По словам политика, в скором времени Явлинский скоро выйдет на связь. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, так как лидер фракции в целом чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский экстренно госпитализирован. У него обнаружили проблемы с сердцем после объявления результатов выборов в Госдуму. В 1998 году его уже прооперировали в Германии из-за проблем с сердцем. В 1999 году политику снова потребовалась помощь медиков. Операция прошла в США.

Сам же Митрохин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что во фракции о состоянии Явлинского узнали не сразу.