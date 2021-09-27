Митрохин заявил, что Явлинский находится у лечащего врача
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:35, 27 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин сообщил, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский в настоящее время находится у своего лечащего врача, его состояние не вызывает опасений, он должен скоро выйти на связь. Его слова приводит РИА Новости.
Никакого тяжёлого состояния у него нет. Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него, — рассказал Митрохин.
По словам политика, в скором времени Явлинский скоро выйдет на связь. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, так как лидер фракции в целом чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский экстренно госпитализирован. У него обнаружили проблемы с сердцем после объявления результатов выборов в Госдуму. В 1998 году его уже прооперировали в Германии из-за проблем с сердцем. В 1999 году политику снова потребовалась помощь медиков. Операция прошла в США.
Сам же Митрохин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что во фракции о состоянии Явлинского узнали не сразу.