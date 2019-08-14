https://static.news.ru/photo/901aff28-bea6-11e9-948d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Митрохин Фото: АГН «Москва»

Окружная избирательная комиссия (ОИК) зарегистрировала представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборах в Московскую городскую думу.

Таким образом было исполнено решение суда, который отменил постановление ОИК об отказе в регистрации. Решение о восстановлении политика в статусе кандидата было принято на очередном заседании комиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на её председателя Ирину Вялых.

Перед этим Митрохин обжаловал решение ОИК в Мосгоризбиркоме. Там сочли возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей и обязали окружную комиссию перепроверить документы претендента на думское кресло.

В то же время, как писал News.ru, 22 из 23 жалоб независимых претендентов на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму были отклонены.