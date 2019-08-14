Окружная избирательная комиссия (ОИК) зарегистрировала представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборах в Московскую городскую думу.
Таким образом было исполнено решение суда, который отменил постановление ОИК об отказе в регистрации. Решение о восстановлении политика в статусе кандидата было принято на очередном заседании комиссии, сообщает
Перед этим Митрохин обжаловал решение ОИК в Мосгоризбиркоме. Там сочли возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей и обязали окружную комиссию перепроверить документы претендента на думское кресло.
В то же время, как писал News.ru, 22 из 23 жалоб независимых претендентов на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму были отклонены.