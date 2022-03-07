Миссия ОБСЕ заявила об окончательном уходе с Украины

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От отношений России и Германии «будет зависеть мир и процветание на континенте», заявил директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. По его словам, в Москве надеются, что Берлин в скором времени поймёт безнадежность «сжигания мостов» между двумя государствами, пишет RT.

Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает и к Берлину придёт понимание бесперспективности «сжигания мостов», ведь «послезавтра» наступит обязательно, — процитировали дипломата в RT. Тяпкин добавил, что несмотря на...