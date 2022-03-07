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Миссия ОБСЕ заявила об окончательном уходе с Украины

12:45, 07 марта 2022
Миссия ОБСЕ заявила об окончательном уходе с Украины Фото: Alexander Rekun /Global Look Press
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) приняла решение об окончательном уходе с Украины. На официальном сайте ОБСЕ уточнили, что процесс эвакуации всех международных членов Миссии почти завершён.

Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Оставшаяся группа — глава миссии и высшее руководство — теперь покинет Украину, — сообщает пресс-служба миссии.

По официальным данным, на текущий момент происходит перемещение местных членов миссии, которые находились в Краматорске и Северодонецке.

Ранее миссия заявила о получении сообщений, подтверждающих повреждение офиса СММ ОБСЕ в Мариуполе, которое произошло в результате обстрела здания. Народная милиция ДНР 1 марта сообщила, что украинские националисты в Краматорске захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ. В заявлении отметили, что указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ «будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ».

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