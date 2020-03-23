https://static.news.ru/photo/8836a788-6d30-11ea-b69a-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: rkn.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Распоряжение опубликовано 23 марта на сайте правительства.

Согласно документу, Жаров сам подал в отставку.

Как писал NEWS.ru, с начала марта Жарову пророчили назначение руководителем «Газпром-Медиа» — крупного холдинга, объединяющего радио «Эхо Москвы», НТВ, сеть спортивных каналов «Матч ТВ» и другие медиа. Сам чиновник отказывался комментировать свои планы.

Сообщалось, что место Жарова займёт Андрей Липов — глава управления администрации президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.