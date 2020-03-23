Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Распоряжение
Согласно документу, Жаров сам подал в отставку.
Как писал NEWS.ru, с начала марта Жарову пророчили назначение руководителем «Газпром-Медиа» — крупного холдинга, объединяющего радио «Эхо Москвы», НТВ, сеть спортивных каналов «Матч ТВ» и другие медиа. Сам чиновник отказывался комментировать свои планы.
Сообщалось, что место Жарова займёт Андрей Липов — глава управления администрации президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
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