Мишустин запретил федеральным предприятиям сделки с госимуществом

https://static.news.ru/photo/06921156-3416-11eb-be36-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому устанавливается бессрочный запрет федеральным предприятиям на сделки с госимуществом. Ранее этот запрет действовал до 1 января 2021 года.

Документ опубликован на портале правовой информации. Постановление об обеспечении жилищного и иного строительства на федеральных земельных участках, которое устанавливает запрет на согласование сделок с федеральным имуществом, переведено в бессрочный режим. Это имущество госучреждения и предприятия должны использовать только как уставный капитал.

Если же имущество не используется или используется не по назначению, оно может быть вовлечено в рыночный оборот посредством агентских действий госкомпании «ДОМ.РФ» и на основании постановления правительства, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент городского имущества Москвы выставил на торги «опорное сооружение» в заказнике «Воробьёвы горы», являющемся особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Речь идёт о почти 1,6 гектара, где находятся руины сгоревшего столетие назад ресторана Степана Крынкина.