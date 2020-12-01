Мишустин высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусом

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Успехи Китая в борьбе с COVID-19 заслуживают самой высокой оценки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер напомнил, что в сложившейся ситуации Россия и КНР поддерживают друг друга, направляя гуманитарную помощь, предоставляя медицинский персонал, налаживая производство вакцин и современных лекарственных средств.

Хотел бы поблагодарить партнёров за оказанную поддержку, — сказал он на проходящей в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Он также сообщил, что торговый оборот между Россией и КНР снижался во время пандемии, однако быстро восстановится, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин отметил, что пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех стран. При этом он сообщил, что согласно оценкам экспертов, среднее падение экономик государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2020 году будет меньше спада мировой экономики.