Мишустин: в панедмию экономика росла в 5 раз быстрее чем в развитых странах

За два ковидных года российская экономика росла в 5 раз быстрее, чем в развитых странах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. Он отметил, что львиная доля предприятий смогла подстроить свою работу под пандемию, и продолжила развиваться, несмотря на все риски и трудности, связанные с коронавирусом.

За два ковидных года российская экономика выросла темпом в 5 раз более высоким, чем в развитых странах. Коллеги, в пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд, — сообщил Мишустин.

По его словам, в 2021 году Россия вышла на допандемийные экономические показатели. Объем ВВП увеличился на 4,7%. Кроме того, на рекордных показателей достиг несырьевой неэнергетический экспорт. Он вырос почти на 40%. При этом, наибольший вклад в рост экономики внесли промышленность и торговля. Обрабатывающий сектор прибавил 5%. Производство машиностроительного комплекса выросло на 10%, а грузовых автомобилей на 30%. Также Мишустин подчеркнул, что к сентябрю 2021 года уровень безработицы показал исторический минимум — 4,3%.

Ранее, по сообщениям СМИ, запад признал невозможность парализовать экономику России. Страна продолжает выполнять свои долговые обязательства. Про мнению экспертов, это может быть связано с опасениями, что дефолт скажется на государстве сильнее, чем на остальном мире.