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Мишустин уволил замруководителя Рособрнадзора Наумову

16:36, 30 ноября 2020
Наталия Наумова Наталия Наумова Фото: obrnadzor.gov.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Рособрнадзора Наталию Наумову.

Освободить Наумову Наталию Александровну от должности <...> в связи с переходом на другую работу, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Наталия Наумова координировала деятельность ведомства по вопросам организации бюджетного процесса, закупок товаров, прохождения федеральной государственной гражданской службы, профилактики и противодействия коррупции, а также обеспечения информационной безопасности, уточняет ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семёнова от должности заместителя руководителя Минтранса по его просьбе. Соответствующий документ глава кабмина подписал 17 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.

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