Мишустин уволил замруководителя Рособрнадзора Наумову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Рособрнадзора Наталию Наумову.
Освободить Наумову Наталию Александровну от должности <...> в связи с переходом на другую работу, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Наталия Наумова координировала деятельность ведомства по вопросам организации бюджетного процесса, закупок товаров, прохождения федеральной государственной гражданской службы, профилактики и противодействия коррупции, а также обеспечения информационной безопасности, уточняет ТАСС.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семёнова от должности заместителя руководителя Минтранса по его просьбе. Соответствующий документ глава кабмина подписал 17 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.