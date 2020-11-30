Мишустин уволил замруководителя Рособрнадзора Наумову

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Исполняющий обязанности руководителя Киргизии и спикер парламента республики Талант Мамытов собирается в ближайшее время приехать в РФ с официальным визитом, заявил 30 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что переговоры сторон могут пройти 7 декабря 2020 года. Выступление политика состоялось во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

На мероприятии обсуждали направление наблюдателей на выборы президента Киргизии, пишет ТАСС. Досрочное голосование, а также референдум по проекту новой конституции страны пройдут 10 января 2021 года. 4 октября в Бишкеке...