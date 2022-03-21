Мишустин уволил зампреда правления Пенсионного фонда РФ

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Премьер-министр РФ России Михаил Мишустин подписал указ об увольнении с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Евгения Кислякова, документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Кисляков работал на должности зампреда с июня 2021 года.

Освободить Кислякова Евгения Юрьевича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов решил покинуть свой пост 21 марта. Сообщается, что он намерен продолжить карьеру вне Банка России. Швецов проработал в ЦБ больше 20 лет.

Позднее в ЦБ отметили, что чиновник временно продолжит работу в Банке России в должности советника председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной.