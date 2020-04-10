Мишустин уволил замминистра просвещения России

https://static.news.ru/photo/0474847e-7b59-11ea-aca1-fa163e074e61_660.jpg Павел Зенькович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Павла Зеньковича с должности первого замглавы Минпросвещения России. Чиновник подал заявление по собственному желанию.

Освободить Зеньковича Павла Станиславовича от должности первого заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе, — отмечено в распоряжении Мишустина.

Зенькович стал заместителем министра в 2017 году, а в августе 2019-го получил пост первого зама. Ему 41 год, он вырос в семье дипломатов и окончил МГИМО.

Как писал NEWS.ru, в июне 2019 года Зенькович публично раскритиковал проректора РАНХиГС, назвавшего неудачниками школьных учителей.