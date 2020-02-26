https://static.news.ru/photo/ffa19d0e-589b-11ea-9c90-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Глава российского правительства Михаил Мишустин уволил бывшую помощницу экс-премьера Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Одинцову Жанну Алексеевну от должности помощника председателя правительства Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Увольнение Одинцовой связано с прекращением исполнения полномочий главы кабмина Дмитрием Медведевым.

15 января 2020 года кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Как писал NEWS.ru, Кремль объяснил отставку кабмина Медведева «новыми задачами и оценками», которые президент озвучил 15 января в ежегодном послании.