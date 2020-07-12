Мишустин утвердил «дорожную карту» делового климата в управлении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» трансформации делового климата в сфере управления.
Важнейшие положения корпоративного регулирования будут актуализированы с учётом запросов бизнес-сообщества, — сообщает пресс-служба кабмина РФ.
В документ вошли мероприятия по совершенствованию оценочной деятельности, работы специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский, корпоративных практик, процедуры банкротства.
В частности, «дорожная карта» предлагает узаконить выпуск разных типов акций компаниями — резидентами САР, а также закрепить возможность «транзитной» смены юрисдикции.
Кроме того, планируется изменить процесс выхода из ООО и реорганизации хозяйственных обществ.
Также проектом предусмотрена «реабилитационная» процедура банкротства тех должников, чья платёжеспособность может восстановиться.
Ранее Правительство РФ одобрило проект поправок, расширяющий применение упрощённой системы налогообложения. Поправки планируется внести в проект ФЗ «О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса РФ в части реализации отдельных положений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», писал NEWS.ru.
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