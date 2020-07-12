Мишустин утвердил «дорожную карту» делового климата в управлении

Внутриполитическая ситуация в США отражается на всей системе международных отношений, в том числе и на отношениях Москвы и Вашингтона, считает президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что несмотря на остроту международной ситуации, Россия по-прежнему придерживается уважительного стиля в общении со всеми своими партнёрами.

То, что там происходит, — в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе — это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. Ну и, конечно,...