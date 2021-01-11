Мишустин согласовал изменения в структуре аппарата Кабмина РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата российского правительства. В нём сформируют семь новых департаментов.
В пресс-службе кабмина отметили, что подготовка нормативной базы для реформы госаппарата завершена.
Новым постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отдельным документом согласованы изменения в структуре аппарата правительства.
Так, в аппарате правительства сформируют семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. При этом планируется упразднить ряд департаментов — здравоохранения и социального развития, промышленности, энергетики и транспорта, а также регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности станет департаментом сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.
Как писал NEWS.ru, реформа государственного аппарата затронет 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует российское правительство.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Руководителем группы стал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.