Мишустин согласовал изменения в структуре аппарата Кабмина РФ

https://static.news.ru/photo/52420b1c-54a3-11eb-8f10-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата российского правительства. В нём сформируют семь новых департаментов.

В пресс-службе кабмина отметили, что подготовка нормативной базы для реформы госаппарата завершена.

Новым постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отдельным документом согласованы изменения в структуре аппарата правительства.

Так, в аппарате правительства сформируют семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. При этом планируется упразднить ряд департаментов — здравоохранения и социального развития, промышленности, энергетики и транспорта, а также регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности станет департаментом сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.

Как писал NEWS.ru, реформа государственного аппарата затронет 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует российское правительство.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Руководителем группы стал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.