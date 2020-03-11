Татьяна Яковлева Татьяна Яковлева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву и назначил её на пост первого замруководителя Федерального медико-биологического агентства.

Назначить Яковлеву Татьяну Владимировну первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства, освободив её от занимаемой должности, — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замминистра транспорта Александра Юрчика. Чиновник сам попросил Мишустина об отставке. Будучи замом главы Минтранса Евгения Дитриха, Юрчик курировал авиационную отрасль.

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