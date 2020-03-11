Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Иркутский сенатор Вячеслав Мархаев оказался единственным членом Совета Федерации, который проголосовал против закона о поправках в Конституцию России, которые среди прочего позволят Владимиру Путину пойти на пятые президентские выборы.

Мархаев проголосовал против, Людмила Нарусова воздержалась, восемь сенаторов пропустили голосование, а 160 членов Совфеда поддержали закон о поправках. Результаты опубликованы на сайте верхней палаты парламента. Мархаев — ветеран органов правопорядка,...