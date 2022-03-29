Мишустин: Россия готовит новый пакет контрсанкций

Россия готовит новый пакет контрсанкций в отношении недружественных стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. По мнению Мишустина, учитывая давление извне, крайне важна слаженная работа правительства и депутатского корпуса.

Власти РФ готовят очередной пакет контрсанкций​, - заявил глава кабмина.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что при работе над контрсанкциями российские власти будут опираться на опыт «регуляторной гильотины». По его словам, нынешняя ситуация в экономике требует продолжения работы именно в подобном стиле.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в РФ введут ограничения на въезд граждан недружественных стран. По его словам, это решение будет оформлено в виде президентского указа.