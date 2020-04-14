Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Франции

https://static.news.ru/photo/1ce3023c-7e52-11ea-b717-fa163e074e61_660.jpg Эдуар Филипп Фото: Alexis Sciard/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его французский коллега Эдуар Филипп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ. По её данным, главы правительств также затронули вопросы экономики и меры по поддержке малого и среднего бизнеса, передаёт РИА Новости.

Главы правительств обменялись мнениями о принимаемых в России и во Франции мерах по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики, — рассказали в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, в ходе которых политики обсудили ситуацию с коронавирусом.