Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d6ad81d6-7d8c-11ea-a956-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, в ходе которых политики обсудили ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщил в пресс-службе кабмина РФ. По её данным, главной темой разговора стала координация мер по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, главы правительств обсудили ряд торгово-экономических вопросов, передаёт ТАСС.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии число заражённых коронавирусом за сутки увеличилось на 341 человека. Таким образом, к 13 апреля в стране инфицированы 2919 человек.