Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Белоруссии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, в ходе которых политики обсудили ситуацию с коронавирусом.
Об этом сообщил в пресс-службе кабмина РФ. По её данным, главной темой разговора стала координация мер по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, главы правительств обсудили ряд торгово-экономических вопросов,
Состоялся также обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии число заражённых коронавирусом за сутки увеличилось на 341 человека. Таким образом, к 13 апреля в стране инфицированы 2919 человек.
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