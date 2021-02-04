Мишустин призвал обеспечить вакцинацию населения ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/58cd0bba-6797-11eb-9180-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса удалось избежать наихудшего сценария для экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас, по его словам, важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах этого объединения.

Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран, — цитирует ТАСС Мишустина.

На заседании Евразийского межправительственного совета он подчеркнул, что борьба с коронавирусом остаётся важным направлением совместной деятельности стран «пятёрки», и решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на всей территории ЕАЭС. Мишустин добавил, что Россия в этом вопросе готова оказать поддержку своим партнёрам.

Также, по его мнению, странам — участницам союза с учётом опыта пандемии нужно усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций в здравоохранении, в том числе в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.

В области образования в ЕАЭС предполагается создание единого информационного портала. Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также учёных степеней и званий, — сообщил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, универсальным средством для перемещения граждан по территории ЕАЭС должно стать приложение «Путешествие без COVID-19». Об этом заявил Михаил Мишустин на форуме «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». По его словам, чтобы въехать в Россию с территории Армении или Белоруссии, нужно всего лишь загрузить это приложение, выбрать лабораторию, где можно сделать ПЦР-тест, пройти тестирование и, получив в приложении отрицательный результат, лететь в Россию. В настоящее время приложение доступно для скачивания и используется в качестве пилотного проекта для граждан Армении и Белоруссии, прибывающих в РФ. Мишустин выразил надежду, что Казахстан и Киргизия также присоединятся к этому в ближайшее время.