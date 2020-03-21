https://static.news.ru/photo/df6d1918-6b70-11ea-b68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал действовать максимально энергично, чтобы «без проволочек» принимать решения для борьбы с коронавирусом.

Работа у нас большая, сроки жёсткие, и нужно действовать максимально энергично, чтобы без проволочек принимать необходимые решения, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин сообщил, что в рамках мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавируса банкам рекомендовано реструктурировать кредиты россиянам, которые заразились этой инфекцией. Гражданам нужно предоставить кредиторам официальное подтверждение наличия у них COVID-19. По словам премьер-министра, также будут расширены и программы рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса, кредитные ставки снизят до 4%, будет поддержана доступность ипотеки и снизится регуляторно-надзорная нагрузка на финансовые организации. Особые усилия, как заверил Мишустин, будут направлены на обеспечение реального сектора экономики финансовыми ресурсами.