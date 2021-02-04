Мишустин призвал ЕАЭС использовать приложение для путешествия в пандемию

https://static.news.ru/photo/4b3f0d8c-6778-11eb-a6a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Универсальным средством для перемещения граждан по территории ЕАЭС должно стать приложение «Путешествие без COVID-19». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

По словам Мишустина, чтобы въехать в Россию с территории Армении или Белоруссии, нужно всего лишь загрузить это приложение.

Соответственно, в нём выбрать лабораторию, где можно сделать ПЦР-тест, пройти тестирование и, получив в приложении отрицательный результат, лететь в Россию, — сказал глава российского правительства.

Мишустин выразил надежду, что Казахстан и Киргизия также присоединятся к этому в ближайшее время.

В настоящее время приложение доступно для скачивания и используется в качестве пилотного проекта для граждан Армении и Белоруссии, прибывающих в РФ.

Международный форум «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» стартовал в Алматы. Основными задачами форума являются формирование повестки на региональном и глобальном уровне в сфере цифровизации, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в области новейших технологий, а также обсуждение дальнейших шагов и перспектив международного сотрудничества. В этом году повестка формируется с учётом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией COVID-19.

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