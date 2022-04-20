Мишустин поручил ускорить принятие программы сотрудничества РФ с Арменией

Москва предлагает ускорить подготовку к подписанию новой программы экономического сотрудничества с Арменией, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет ТАСС. Глава кабмина подчеркнул, что власти страны уделяют особое внимание выполнению договорённостей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье.

Мы предлагаем ускорить подготовку к подписанию новой межправительственной программы экономического сотрудничества России и Армении​, — сказал Мишустин.

Он напомнил, что межправительственная комиссия занимается проработкой конкретных инициатив по расширению двустороннего сотрудничества. При этом, подчеркнул Мишустин, Москва заинтересована в запуске новых совместных проектов, в том числе в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспортная инфраструктура, фармацевтика, агропромышленный комплекс, цифровая экономика, инновации.

Российский премьер добавил, что создание новых инфраструктурных маршрутов на Южном Кавказе будет способствовать устойчивому развитию региона, укреплению мира и стабильности.

Мишустин отметил, что власти уделяют особое внимание выполнению договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана «по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Он добавил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении».

По линии международного центра гуманитарного реагирования создаются условия для возвращения беженцев в места их постоянного проживания, ну и, конечно, для восстановления объектов инфраструктуры, — пояснил Мишустин.

Накануне президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном. Пашинян на переговорах с Путным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе, который обеспечивает безопасность региона. Он также подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий в Карабахе. Армянский премьер отметил, что деятельность миротворцев нужно сделать более эффективной. По его словам, главным вопросом остаётся урегулирование карабахского конфликта.

19 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию с официальным двухдневным визитом. В плане встречи с президентом Владимиром Путиным, главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.