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Первое в 2020 году заседание правительства, которое было запланировано на 16 января, не состоится. Оно перенесено на другой день, дата пока не назначена, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Все члены кабинета министров, как и премьер-министр, будут работать с приставкой и.о. до формирования нового состава правительства. 15 января кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Ранее, как писал...