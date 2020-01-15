Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, который согласился на предложение президента Владимира Путина занять пост председателя правительства, приехал в Госдуму.
Мишустин приехал в Государственную думу, — написала в Telegram-канале советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
При этом первое в 2020 году заседание правительства, которое было запланировано на 16 января, не состоится. Оно перенесено на другой день, дата пока не назначена.
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