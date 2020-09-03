Мишустин прибыл в Минск

https://static.news.ru/photo/ddeb498c-edc7-11ea-82fe-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в Белоруссию. Его сопровождают вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Этот визит премьер-министра РФ в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в течение ближайших двух недель в Москве, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы российского кабмина, Мишустин в последнее время несколько раз общался со своим белорусским коллегой Романом Головченко по телефону. В последний раз, 27 августа, они обсуждали актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства.

Как писал NEWS.ru, 31 августа стало известно, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшие две недели встретятся в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жёсткому разгону, пострадали сотни человек (включая силовиков), сообщалось о двух погибших. Тем не менее протестующих это не остановило. Выходящие на улицы люди подчёркивают, что их протест мирный и что они требуют новых выборов и отставки Лукашенко.