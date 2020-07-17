Мишустин прибыл в Белоруссию на заседание межправсовета ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/309f79a2-c828-11ea-b468-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Дмитрий Мезенцев Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые с начала пандемии коронавируса будет проходить в очном формате.

Саммит будет проходить в «Президент-отеле». В программе встречи запланированы заседания в расширенном и узком составах. Наблюдателем выступит глава правительства Молдавии Ион Кику.

Премьер-министры обсудят комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Кроме того, в ходе встречи будут заслушаны доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности сообщества. В частности, об устранении препятствий во взаимной торговле стран-членов, о формировании общих рынков энергоносителей и другим вопросам, сообщает ТАСС.

Предыдущая очная встреча глав правительств ЕАЭС состоялась 31 января. После этого заседания межправсовета проходили в формате видеоконференции. Поездка в Минск стала для российского премьера первым зарубежным визитом с начала пандемии.

Как писал NEWS.ru, в конце мая Высший Евразийский экономический совет согласовал главные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020–2021 годы. В документе отражён комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в странах ЕАЭС и минимизации последствий «внешних шоков» от пандемии коронавируса и резкого падения цен на сырьё. В ЕЭК уточнили, что макроэкономическая политика направлена на сохранение стабильности и текущего уровня жизни населения, а также на создание базы для опережающего экономического развития Союза.