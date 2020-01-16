https://static.news.ru/photo/733c7088-3860-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Претендентов на посты в новом правительстве кандидат на пост главы кабинета министров Михаил Мишустин представит уже через несколько дней, а курс нового правительства — в середине весны. Об этом заявил сам политик.

Он уточнил, что уже провёл консультации по этому вопросу со всеми парламентскими фракциями.

Буду готовиться к апрелю для того, чтобы более детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство Российской Федерации возьмёт, — цитирует Мишустина ТАСС.

Он выразил надежду, что парламентарии одобрят предложенную им стратегию.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.