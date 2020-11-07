Новак может занять пост вице-премьера

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера.

Речь идёт о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака, — заявил премьер на совещании со своими заместителями 9 ноября.

Вместе с тем Мишустин объявил, что предложил ещё несколько кандидатур на ряд постов в правительстве, пишет ТАСС.

Согласно новому конституционному закону, кандидаты на посты в правительстве проходят согласование в нижней палате парламента РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в РФ еще одной должности заместителя премьер-министра.

Как передавал NEWS.ru, российский лидер подписал указ об отставке полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Его пост занял министр строительства Владимир Якушев.