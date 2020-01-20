https://static.news.ru/photo/a44d9834-3bc4-11ea-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил коллектив Федеральной налоговой службы за годы службы. Он также поздравил с назначением на должность главы ведомства Даниила Егорова.

Во время своего визита в ФНС он заявил, что высоких результатов удалось добиться именно благодаря коллективу. Он пожелал сотрудникам ведомства и дальше успешно справляться с решением служебных задач, сообщает «Политика сегодня».

Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Ранее NEWS.ru опубликовал топ-7 экономических обещаний Мишустина. В частности, политик намеревался на новом посту побороть бедность, разобраться с пенсионным возрастом и ввести персональную ответственность министров за невыполнение национальных проектов.