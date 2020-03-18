https://static.news.ru/photo/b6439788-6913-11ea-b03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы для предупреждения распространения коронавируса.

Создать ведомственные оперативные штабы и утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в поручении.

Премьер-министр обратился также к губернаторам, чтобы те довести эту информацию до крупных работодателей на свои территориях.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин сообщил, что в России будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что резерв в соответствующем объёме будет использован в рамках бюджета текущего года. Деньги используют для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан России.